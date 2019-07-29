فتح باب الاعتماد للدورة الثالثة من منصة الجونة السينمائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:29 مساء
من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب التقديم للحصول على الاعتماد الخاص بالدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية. 

وتقبل طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين في مجال صناعة السينما، وشركات الأفلام، ومؤسسات السينما، والمؤسسات الثقافية. وتقام أنشطة منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر 2019، وتقدم الطلبات من هنا: http://www.elgounafilmfestival.com/ حتى يوم 10 سبتمبر 2019.

تهدف منصة الجونة السينمائية، إلى خلق مساحة إبداعية للأشخاص، والأسواق السينمائية، وتعد جزءا لا يتجزأ من مهرجان «الجونة السينمائي». المنصة هي فعالية موجهة لصناعة السينما، خلقت بهدف تطوير، وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تقدم منصة الجونة السينمائية مبادرتين، هما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، واللذان يقدمان، بالإضافة إلى الجوائز المالية، فرصا متنوعة للتعلم من خلال ورش لصناعة الأفلام، وحلقات نقاش، وطاولات مستديرة، ومحاضرات لخبراء في مجال صناعة السينما.

هذا العام، تمنح منصة الجونة السينمائية، 175 ألف دولار أميركي للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتم توفير الجوائز من قِبل مهرجان «الجونة السينمائي»، وشركائه، ورعاته. 

بوجود عروض الأفلام المثيرة، والأنشطة المخطط لها في الدورة الثالثة من المهرجان، والتي تقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، فإن مهرجان «الجونة» متأكد أنه سيحافظ على وظيفته الفريدة كنقطة لقاء لصناع الأفلام، والنقاد، والجمهور، للاحتفال بفن، وصناعة السينما.

يحصل خبراء الصناعة المعتمدون، على حق دخول عروض الأفلام، وجلسات عرض مشاريع الأفلام، وحفلات الجوائز، بالإضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائي، وحلقات النقاش، والورش المقامة من قبل خبراء الصناعة الإقليميين والعالميين.

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