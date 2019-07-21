«الجونة السينمائي» يستقبل مينا مسعود في دورته الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 10:39 صباحا
الممثل المصري - الكندي مينا مسعود (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» حضور الممثل المصري - الكندي مينا مسعود للدورة الثالثة للمهرجان، المقامة في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019. 

على مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه «علاء الدين» نجاحا عالميا واسعا.

تأتي هذه المبادرة، بتعاون مهرجان «الجونة السينمائي» مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين. وتُمكِن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول، وأن يوسع مداه في دوائر الصناعة العربية والعالمية.

يعد عرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان «الجونة السينمائي». 

ويهدف المهرجان، لوصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

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