«غود بويز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 09:54 صباحا
براندي نون، يسار، جايكوب ترامبلاي وكيث ل. وليامز في العرض الأول لـ«غود بويز»، 14 أغسطس 2019 (أ ف ب)

تصدّر الفيلم الكوميدي «غود بويز» من إنتاج «يونيفرسل» صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا 21 مليون دولار، بحسب ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وهذه المرة الأولى التي يحتل فيها فيلم كوميدي مصنف للكبار صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ فيلم «ذي بوس» في أوائل العام 2016، وفقا لمجلة «هوليوود ريبورتر».

ويروي فيلم «غود بويز» من إنتاج سيث رودجن وإيفان غولدبرغ قصة ثلاثة أولاد في الثانية عشرة من العمر يؤدي أدوارهم برادي نون وجايكوب تريمبلاي وكيث ل. وليامز، يحاولون جاهدين حضور حفلة تقبيل.

وتراجع فيلم «فاست أند فيوريوس بريزانتس: هوبز أند شو» من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام ومن إنتاج «يونيفرسل» إلى المركز الثاني وحقق إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وحافظ فيلم «لايين كينغ» (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج «ديزني» على المركز الثالث محققا 11,9 مليون دولار.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم «ذي أنغري بيردز موفي 2» الجديد من إنتاج «سوني» بإيرادات بلغت 10,5 ملايين دولار. 

وذهب المركز الخامس إلى فيلم الرعب «سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك» من إنتاج «لاينزغايت» بإيرادات بلغت 10,1 ملايين دولار.

وهو يروي قصة مراهقين في بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب استحصلوا عليه من منزل مسكون في العام 1968، ويشارك فيه الممثلون زوي كوليتي ومايكل غارزا وغبريال راش.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:
6- «47 ميتيرز داون: أنكايجد» مع 9 ملايين دولار. 

7- «دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد» مع 8,5 ملايين دولار.

8- «وانس أبون إيه تايم إن.. هوليوود» مع 7,6 ملايين دولار.

9- «بلاينديد باي ذي لايت» مع 4,5 ملايين دولار.

10- «ذي آرت أوف رايسينغ إن ذي راين» مع 4,4 مليون دولار.

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