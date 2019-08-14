صدور الحكم النهائي في قضية إيساب روكي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 09:20 صباحا
صدور الحكم النهائي في قضية إيساب روكي اليوم (ارشيفية:انترنت)

يتحدد الأربعاء مصير مغني الراب الأميركي إيساب روكي في محاكمة بشأن شجار في أحد الشوارع بالسويد.

واعتقلت الشرطة روكي (30 عامًا)، وهو مغن ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، واثنين من فريقه في الثالث من يوليو بسبب شجار في أحد شوارع ستوكهولم، ووجهت الشرطة له لاحقًا اتهامًا باعتداء أفضى إلى أذى جسدي فعلي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المغني إنه تصرف دفاعًا عن نفسه وأفرج عن الثلاثة في وقت سابق هذا الشهر مما يشير إلى احتمال تبرئته أو حصوله على حكم مخفف في الحكم النهائي للمحكمة الذي سيصدر‭ ‬الأربعاء.

وغادر مايرز السويد بعد الإفراج عنه وليس ملزمًا بحضور جلسة النطق بالحكم، وقال على المسرح الأحد خلال مهرجان ريل ستريت في كاليفورنيا في أول ظهور له منذ إطلاق سراحه «آمل ألا أعود إلى السجن أو شيء من هذا القبيل سيكون هذا ضربًا من الجنون، ما حدث كان مؤسفًا».

ويريد المدعي السويدي حكمًا بسجن مايرز ومرافقيه الاثنين ستة أشهر لضرب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يدعى مصطفى جعفري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب.. صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة