لوحات رسمها جورج بوش تعرض في واشنطن

لوحات للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش معروضة في ولاية تكساس، فبراير 2017 (أ ف ب)

تعرض في مركز كينيدي بواشنطن قريبًا سلسلة من البورتريهات التي رسمها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، بحسب ما أعلنت قاعة العروض الشهيرة في العاصمة الأميركية.

ويقام معرض «بورتريتس أوف كاريدج» من السابع من أكتوبر إلى 15 نوفمبر في أحد ملحقات «كينيدي سنتر». ويضم المعرض «66 لوحة بورتريه صممها الرئيس جورج دبليو بوش تكريمًا للذين خدموا في صفوف الجيش منذ 11 سبتمبر 2011»، بحسب ما أوضح المركز في بيان نشرته وكالة «فرانس برس».

ورسم الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة بورتريهات عسكريين جرحوا أو أصيبوا بصدمة بعدما خدموا في العراق وأفغانستان. والتقاهم جميعًا شخصيا.

وعرضت هذه اللوحات أولًا في مركز «جورج دبليو بوش بريزيدنشل سنتر» في تكساس قبل أن تصدر في كتاب نهاية فبراير 2017 تربع على رأس مبيعات الكتب في الولايات المتحدة.

خلال ولايته الأولى أطلق جورج دبليو بوش حملتين عسكريتين كبيرتين في أفغانستان في أكتوبر 2001 وفي العراق في مارس 2003.