مروة ناجي تتخطى حاجز الـ 2 مليون بـ«حبيت من قلبي»

مروة ناجي بعد استلامها جايزة «الميما» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة المصرية مروة ناجي عن سعادتها بتخطي كليبها الجديد «حبيت من قلبي» حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

وأكدت مروة عن امتنانها الشديد للشيخ فهد الزاهد رئيس شركة «لايف ستايلز ستديوز»، الذي حضر إلى القاهرة لمدة ست ساعات فقط بطائرة خاصة هو وزوجته وفريق عمل الشركة لمشاركة مروة فرحتها باستلام جائزة «الميما» كأفضل موهبة شاملة تمثيلًا وغناءً في الشرق الأوسط.

وأكدت الفنانة المصرية أن سعادتها تضاعفت بحضور الشيخ فهد الذي أشادت بدعمه لها طوال الوقت، لافتة إلى أنه مثال للمنتج الناجح الذي يحقق كل سبل النجاح لكل مَن يعمل معه.

«حبيت من قلبي» من كلمات وألحان محمد الرفاعي وتوزيع عادل عايش وإخراج فادي حداد ومن إنتاج شركة «لايف ستايل ستديوز».