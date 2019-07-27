«هولو» تبث موسما رابعا من «ذي هاندمايدز تايل»

إليزابيث موس في العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل «ذي هاندمايدز تايل»، أبريل 2018 في هوليوود (أ ف ب)

ستبث «هولو» موسما رابعا من مسلسل «ذي هاندمايدز تايل» المأخوذ عن رواية لمارغريت اتوود، وفق ما أعلنت منصة البث التدفقي.

ويروي المسلسل تحول الولايات المتحدة في مستقبل قريب جدا إلى دول دينية استبدادية، تستعبد النساء بعد تراجع خصوبة البشر لسبب مجهول، وفق «فرانس برس».

وتُخضع النساء القليلات القادرات على الإنجاب ومن بينهن البطلة أوفريد، التي تؤدي دورها على الشاشة اليزابيث موس، للاستعباد الجنسي في خدمة «جمهورية جلعاد» فيتعرضن للاغتصاب خلال مراسم دينية شهرية.

ونال المسلسل 11 جائزة إيمي ويبث راهنا الموسم الثالث منه حتى 14 أغسطس، في الولايات المتحدة. ولم تنشر أي تفاصيل أخرى حول الموسم الرابع. وتضم منصة «هولو» التابعة لمجموعة «ديزني» 28 مليون مشترك.

وأعلنت المنصة أن الممثل الحائز جائزتي أوسكار ماهرشالا علي سينضم إلى الموسم الثاني من مسلسل «رامي». وأشارت إلى إعداد مسلسل كوميدي من عشر حلقات مع الممثلة إيمي شومر.