دوللي شاهين تستعد لطرح «الحاجة داعيالك»

تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لطرح أغنيتها الجديدة «الحاجة داعيالك»، الأسبوع المقبل، على القنوات الفضائية والإذاعات المختلفة.
أغنية «الحاجة داعيالك» من كلمات شفيق كارم وألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس.
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