فاروق الفيشاوي يتعرض لأزمة صحية

فاروق الفيشاوي يتعرض لأزمة صحية (ارشيفية:انترنت)

تعرض الممثل المصري فاروق الفيشاوي لأزمة صحية، وصفتها مصادر صحفية بالحرجة، أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عاناه الفترة الأخيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره في وقت لاحق الثلاثاء.

ونشرت جريدة «الشروق» المصرية أن الفنان الكبير، غادر المستشفى «بمجرد تحسن حالته»، وكان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في الدورة التي تحمل اسمه، في شهر أكتوبر الماضي، وأكد وقتها أنه سيتعامل مع المرض على أنه «نزلة برد»، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.

ونشرت المذيعة إنجي علي عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، الثلاثاء، تدعو متابعيها بالدعاء بالشفاء للفيشاوي، قائلة «فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن.. اللهم اشفه وعافه واعف عنه».

وُلد الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير العام 1952، وكانت انطلاقته الفنية الكبيرة العام 1980 في مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرًا» من إخراج محمد فاضل، ومن أبرز أعماله السينمائية «الحب في طريق مسدود» و«الباطنية» و«المشبوه» و«أرجوك أعطني هذا الدواء» و«لا تسألني من أنا» و«القرداتي».