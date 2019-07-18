جانيت جاكسون وفيفتي سنت يقيمان حفلًا في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 10:16 صباحا
جانيت جاكسون تغني في مونترو (أ ف ب)

تحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغنّي الراب فيفتي سنت حفلًا في السعودية الخميس في إطار مهرجان فنّي تستضيفه مدينة جدّة، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء، وذلك بعد أن ألغت مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.

وأعلن منظمو «موسم جدة» في تغريدة على حساب الفعالية على تويتر أنّ «أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت الفعالية في تغريدة أخرى أن جانيت جاكسون ستأتي أيضًا للمشاركة في حفل جدة الموسيقي.

كذلك فإن المغنّي البريطاني ليام باين والـ«دي جاي» الأميركي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان الذي تنتهي فعالياته الخميس.

وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفل الخميس لكنّها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة.

وكان الإعلان عن حفلة مغنية الراب في السعودية أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تراوحت بين الترحيب والسخرية.

وفي حين عبّر محبّون كثر للفنانة المثيرة للجدل عن خيبة أملهم لإلغاء الحفل، قالت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة «عكاظ»، أنّ إلغاء الحفل جاء بقرار من السلطات لأنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحليّة.

وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجّلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة. 

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