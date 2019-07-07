شبكة إدارة مياه ألمانية تدرج في قائمة التراث العالمي

جسر في ضواحي آوغسبورغ (جنوب ألمانيا)، 3 يوليو 2019 (أ ف ب)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) نظام إدارة المياه في مدينة آوغسبورغ الألمانية في قائمتها للتراث العالمي للبشرية، وهي شبكة تساهم منذ قرون في ازدهار هذه المدينة الواقعة في بافاريا.

وقال توماس فايتزل المكلّف بالشؤون الثقافية في هذه المدينة الواقعة شمال غرب ميونيخ لوكالة «فرانس برس» إن «تاريخ المياه في آوغسبورغ مرتبط بالثروات الثقافية والفنية في هذه المدينة.. فآوغسبورغ لطالما اعتبرت المياه موردًا قيّمًا سعت إلى حمايته».

وتنقل هذه الشبكة الواسعة المياه منذ القرن الثامن في المدينة التي يعود عمرها إلى أكثر من ألفي سنة. وشيّدت فيها أقدم محطة للمياه في أوروبا الوسطى سنة 1416.

وساهمت المياه في نموّ المدينة على الصعيد الاقتصادي وباتت هذه الأخيرة مركزًا كبيرًا لصناعة النسيج والورق. وتحوّلت في القرن التاسع عشر إلى قطب صناعي بارز.

وتضمّ آوغسبورغ أكثر من 500 جسر، «أي أكثر من جسور مدينة البندقية في إيطاليا». وسمحت شبكة المياه هذه بإقامة نوافير تستقطب السياح.

تعدّ آوغسبورغ التي أنشأها الرومان من أقدم المدن في ألمانيا. وهي شهدت عصرًا ذهبيًّا في حقبة النهضة وما زالت من المقاصد السياحية البارزة في بافاريا نظرًا لتراثها المعماري الغني.