الاحتفال في بنغازي بالفائزين بجائزة الشهيد «مفتاح بوزيد» للصحافة

الصحفية ريم العبدلي الفائزة بجائزة الشهيد مفتاح بوزيد التشجيعية.(تصوير: أحمد العريبي)

أقيم بالمسرح الشعبي، بمدينة بنغازي، حفل للفائزين بجائزة «الشهيد مفتاح بوزيد التقديرية والتشجيعية للصحافة»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية رئيس الجائزة الأديب محمد المسلاتي.

قام رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري بتسليم الجائزة للفائزين والتي قيمتها«60,000 دينار ليبي».

وفاز بالجائز التقديرية الصحفي محمود البوسيفي والمصور الصحفي محمد محمد كرازة وقيمتها «20,000 دينار ليبي».

بينما فاز بالجائزة التشجيعية الصحفية ريم العبدلي والصحفية رجاء الشيخي وقيمتها «10,000 دينار ليبي».

وقالت الصحفية ريم العبدلي لـ«بوابة الوسط» الجمعة «بتشجيع العديد من زملائي كان لي شرف المشاركة من خلال استطلاعات تخص مايجري على الساحة بنغازي من أوضاع الحالية وما تسببته الحرب وضعاف النفوس من استغلال الموطن فكان لي نصيب من الفوز مناصفه مع زميلتي الصحافية رجاء الشيخي».

وأضافت: «جرى الإعلان عن الفائزين بالجائزة التشجيعية والتقديرية خلال شهر رمضان المبارك الذي تصادف مع ذكري الشهيد مفتاح بوزيد».

ولفتت ريم العبدلي إلى أن: «الاحتفالية تركت في نفسي الأثر الكبير من خلال مشاركة الأهل والأصدقاء والزملاء معنا في هذه الاحتفالية والتي أسعدني جدا تواجدهم معي ومشاطرتهم لي فرحتي».

وتابعت قائلة: «من خلالكم التوجه بالشكر الى زوجي سندي الدائم والداعم لي وأبنائي وأخوتي وأخص بالذكر أختي الدكتورة نادية واختي وفاء والأخوة بصحيفة البرنيق واخبار بنغازي وكالة الأنباء الليبية وكل من وضع في ثقة بأن مشاركتي ستكون بفوز وكنت عند حسن الظن لكم جميعا التحية والتقدير والإحترام».

كما جرى عرض شريط مرئي حول الفائزين بالجائزة بحضور عدد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسة برنيق للصحافة وبلدية بنغازي وشركة الخليج.