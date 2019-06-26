طرح المسلسل الصيني «هيا شباب» مدبلجًا بالعربية على «يوتيوب»

مشاهد من مسلسل «هيا شباب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تتناول الحلقات الدرامية «هيا شباب» التي أنتجتها شركتا «قناة جريت وإل إليت» (سور الصين العظيم)، و«الصين للاتصالات الدولية المحدودة» قصصًا مفعمة بالحياة تروي جهود الشباب الصيني المعاصر، الذي كان كل فرد منه يتسم بالمثالية والنموذجية والانفراد من أجل خلق وإدراك قيمة الذات.

وتحتوي سلسلة «هيا شباب» على 7 قصص، وهي: «فتاة فوق جبل الثلج» و«سماء تحت الأرض» و«سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم» و«الأخت لين في حلبة المصارعة» و«شباب جديد في عصر ما بعد الراديو» و«أيام فوق السحاب» و«سرعة الحنان».

في الموسم الأول من «هيا شباب» بداية من ٤ مايو ٢٠١٩ اتخذ دور الريادة وعُـرض على قناة «روائع سور الصين» للبث الخارجي، وفي الوقت نفسه عُـرض على تطبيق «روائع سور الصين»، وقناة «روائع سور الصين» على «يوتيوب»، وسيتم إطلاقه على المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية قريبًا.

مشاهد من مسلسل «هيا شباب» (خاص لـ بوابة الوسط)