طرح المسلسل الصيني «هيا شباب» مدبلجًا بالعربية على «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 04:33 مساء
مشاهد من مسلسل «هيا شباب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تتناول الحلقات الدرامية «هيا شباب» التي أنتجتها شركتا «قناة جريت وإل إليت» (سور الصين العظيم)، و«الصين للاتصالات الدولية المحدودة» قصصًا مفعمة بالحياة تروي جهود الشباب الصيني المعاصر، الذي كان كل فرد منه يتسم بالمثالية والنموذجية والانفراد من أجل خلق وإدراك قيمة الذات.
وتحتوي سلسلة «هيا شباب» على 7 قصص، وهي: «فتاة فوق جبل الثلج» و«سماء تحت الأرض» و«سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم» و«الأخت لين في حلبة المصارعة» و«شباب جديد في عصر ما بعد الراديو» و«أيام فوق السحاب» و«سرعة الحنان».
في الموسم الأول من «هيا شباب» بداية من ٤ مايو ٢٠١٩ اتخذ دور الريادة وعُـرض على قناة «روائع سور الصين» للبث الخارجي، وفي الوقت نفسه عُـرض على تطبيق «روائع سور الصين»، وقناة «روائع سور الصين» على «يوتيوب»، وسيتم إطلاقه على المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية قريبًا.

مشاهد من مسلسل «هيا شباب» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا
سيارات
رئيسة منبر المرأة من أجل السلام تطالب بموقف حازم ضد الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك