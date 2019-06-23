كل النجوم في افتتاح «موازين» المغرب

الفنانة اللبنانية كارول سماحة (فيسبوك)

انطلقت الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «موازين إيقاعات العالم»، مساء الجمعة، وهو أكبر حدث فني تنظمه المغرب سنويًّا ويجتذب عددًا كبيرًا من الفنانين حول العالم.

وعلى مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية، انطلقت أولى الحفلات مع المغني المغربي محمد رضا والمغنية اللبنانية كارول سماحة، وفق «رويترز».

ويستضيف هذا المسرح خلال الأيام المقبلة مجموعة من النجوم العرب، بينهم اللبنانية ميريام فارس والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والإماراتي حسين الجسمي.

أما جمهور مسرح محمد الخامس بالرباط فكان على موعد مساء الجمعة، مع فرقة باليه «فلامينكو دي أندلوسيا» من إسبانيا، التي قدمت عرضًا شيقًا، جمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق.

ويستضيف المسرح يوم السبت حفلًا للمغنية السورية ميادة الحناوي. وعلى مسرح السويسي كان الموعد مع المغني الكولومبي جي بالفين والمغنية الإسبانية روزاليا، بينما قدمت فرقة «بي سي يو سي» من جنوب أفريقيا حفلها على مسرح أبو رقراق.

ويشمل برنامج مهرجان موازين، الذي يمتد حتى 29 يونيو، ويقام تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 1600 مغنٍ وعازف وراقص. وتجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات الآلاف من الحضور من داخل المغرب وخارجها.

وكان التفاعل الأكبر من جمهور المهرجان مع الأغنية الشعبية المغربية، التي حضرت بقوة في الافتتاح بصوت مصطفى بروكون وزهيرة الرباطية على مسرح شاطئ سلا.