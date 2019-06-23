بالفيديو: راندا حافظ تطرح «نور الشمس»

المطربة المصرية راندا حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المصرية راندا حافظ أغنيتها الجديدة «نور الشمس» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

واحتفلت راندا بالفيديو كليب أثناء حضورها مباراة افتتاح بطولة أفريقيا بين مصر وزيمبابوي، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

ونشرت راندا أكثر من فيديو مباشر من استاد القاهرة الدولي بعد طرح الأغنية وهي تحتفل بفوز المنتخب، وظهرت بنفس القلادة التى ظهرت في الكليب، وعليها صورة نجم منتخب مصر، محمد صلاح.

أغنية «نور الشمس» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وأصدرتها «روتانا» عبر المتاجر الرقمية الكبرى.