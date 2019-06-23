بالفيديو: راندا حافظ تطرح «نور الشمس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 11:22 صباحا
المطربة المصرية راندا حافظ (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المصرية راندا حافظ أغنيتها الجديدة «نور الشمس» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

واحتفلت راندا بالفيديو كليب أثناء حضورها مباراة افتتاح بطولة أفريقيا بين مصر وزيمبابوي، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

ونشرت راندا أكثر من فيديو مباشر من استاد القاهرة الدولي بعد طرح الأغنية وهي تحتفل بفوز المنتخب، وظهرت بنفس القلادة التى ظهرت في الكليب، وعليها صورة نجم منتخب مصر، محمد صلاح.

أغنية «نور الشمس» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وأصدرتها «روتانا» عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019