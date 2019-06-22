ورطة «كاردي بي» بعد مشاجرة في ناد للتعري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 01:40 مساء
مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي كاردي بي (الإنترنت)

اتهمت مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي كاردي بي، الجمعة، بالاعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة نيويورك الأميركية.

وواجهت كاردي بي (26 عاما) واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار في السابق تهمًا أقل درجة، بشأن الحادث الذي وقع في 26 أغسطس الماضي، وفق «رويترز».

ولم يجب المحامي الموكل عنها جيف كيرن على طلب للتعقيب حتى الآن. وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد 25 يونيو، في محكمة كوينز الجنائية.

وأعلنت الشرطة أن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست عضو فريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي
ليبيا
ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا