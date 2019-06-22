ورطة «كاردي بي» بعد مشاجرة في ناد للتعري

مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي كاردي بي (الإنترنت)

اتهمت مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي كاردي بي، الجمعة، بالاعتداء بعد شجار في ناد للتعري بمدينة نيويورك الأميركية.

وواجهت كاردي بي (26 عاما) واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار في السابق تهمًا أقل درجة، بشأن الحادث الذي وقع في 26 أغسطس الماضي، وفق «رويترز».

ولم يجب المحامي الموكل عنها جيف كيرن على طلب للتعقيب حتى الآن. وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد 25 يونيو، في محكمة كوينز الجنائية.

وأعلنت الشرطة أن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست عضو فريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.