انطلاق مهرجان «جرش» الأردني يوليو المقبل

موقع «جرش» الأثري في شمال العاصمة الأردنية عمّان، 18 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

تنطلق في 18 يوليو المقبل الدورة الرابعة والثلاثون لمهرجان «جرش» للثقافات والفنون بمشاركة مغنين وفرق موسيقية محلية وعربية وأجنبية، في حدث يشمل هذه السنة للمرة الأولى مهرجانا سينمائيا للأفلام القصيرة، بحسب ما أعلن المنظمون الإثنين.

ويقام المهرجان الذي عاد في العام 2011 بعد غياب استمر ثلاث سنوات، على مسارح مدينة جرش الأثرية التي تبعد حوالى 51 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان ويستمر حتى 28 يوليو، وفق «فرانس برس».

وتتخلل البرنامج حفلات لمغنين معروفين بينهم مارسيل خليفة ووائل كفوري ونانسي عجرم وعبير نعمة من لبنان وعمر العبداللات وديانا كرزون ونداء شرارة ومكادي نحاس من الأردن، إضافة إلى محمد منير من مصر ولطفي بوشناق وصوفيا صادق من تونس، والمغني الفلسطيني الشاب محمد عساف.

وتشارك فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

وتقام خلال المهرجان أمسيات شعرية بمشاركة 25 شاعرًا من الأردن و12 آخرين من البلدان العربية، فضلًا عن ندوات ثقافية وفكرية ومعارض للصناعات التقليدية وأسواق حرفية وفنون تشكيلية.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي إن «نحو 1500 أردني سيشارك في هذه الدورة من المهرجان منهم مسرحيون وشعراء وموسيقيون».

وأشار إلى أن الساحة الرئيسية ستضم 25 فعالية لفرق شعبية، مضيفًا أنه لأول مرة «سيكون هناك مهرجان سينما للأفلام القصيرة يتكون من 25 فيلمًا، ويضم فرقة تحكيم عربية».

وانطلق مهرجان «جرش» في العام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف في العام 2011.