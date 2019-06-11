يوسف الشريف يحذر جمهوره من الصفحات المزيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 04:56 مساء
آخر أعمال يوسف الشريف في التلفزيون كان مسلسل «كفر دلهاب» (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الفنان المصري يوسف الشريف علاقته بأي صفحات أو حسابات ظهرت له على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يملك سوى حسابه الموثق فقط على «تويتر» وصفحته الموثقة على «فيسبوك» والتي يديرها مسؤول بعلمه. 

وشدد على أنه ليس مسؤولًا عن ما تنشره هذه الحسابات والصفحات وليس له أي علاقة بها، محذرا الجمهور منها، خصوصا أن هذه الحسابات والصفحات المزورة تطلب ممن يرغب في الاشتراك بمسلسله الجديد التواصل معهم، وفقا لبيان. 

وانتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الحسابات التي تحمل أسماء نجوم الفن وكلها تعلن عن مسابقة للموهوبين في الفن بمنشور ذي صيغة واحدة، مما دعا عدد من الفنانين إلى تحذير معجبيهم ومنهم محمد هنيدي.

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