بالصور: حاتم العراقي يتألق في السعودية ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 12:17 مساء
حاتم العراقي في حفله بلبنان (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق الفنان حاتم العراقي نجاحًا جماهريًّا كبيرًا في حفلاته الغنائية لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ما بين السعودية ولبنان، بدأها من مدينة الأحساء وقدم حفلًا غنائيًّا من تنظيم شركة «روتانا» قدم فيها مجموعة كبيرة من المواويل والأغنيات، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الحاضر بقوة بالحفلات الغنائية، شاركه بها الفنان السعودي جابر الكاسر.

وفي بيروت ومن خلال حفله الثاني بالعيد، قدّم العراقي باقة من أجمل أغاني أرشيفه الغنائي، فأطرب الحضور حتى ساعات الفجر الأولى، ليسجل حفلًا راقيًّا برفقة الفنانة اللبنانية يارا، على مسرح «كازينو لبنان» الشهير، ومن تنظيم «PGM» باسكال مغامس.

حاتم العراقي في حفله بلبنان (خاص لـ بوابة الوسط)
حاتم العراقي في حفله بالسعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
حاتم العراقي في حفله بالسعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
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