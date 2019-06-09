مسلسل جديد مستوحى من رواية لدان براون

توم هانكس أثناء تجسيده لشخصية روبرت لانغدون في فيلم الجحيم (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شبكة «NBC» عزمها تحويل رواية الكاتب دان براون «الرمز المفقود» أو «دا لوست سمبول» لمسلسل تلفزيوني بعنوان «لانغدون» وهو اسم بطل روايات براون.

وكانت الرواية تعرف سابقًا باسم «مفتاح سليمان»، صدرت فى العام 2009، وهى الرواية الثالثة لبراون التى تتضمن مغامرات روبرت لانغدون البروفسور فى جامعة هارفارد.

وسيتم إنتاج المسلسل من قبل كل من سي بي سي تلفيجن استوديو ويونفرسل استوديو، اميج تلفيجن استوديو، ودانيل سيرون، وفقا لموقع «لوس أنجليس تايم».

وسيكتب المسلسل المنتج التنفيذي دانيل سيرون المعروف بالعمل في العيد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل داكستر، ودا بلاك لست.

وظهرت شخصية روبرت لانغدون وهو عالم رموز، في خمسة من أعمال براون، وهي رواية «ملائكة وشياطين» (2002)، ثم في رواية شيفرة دا فينشي (2003)، وبعد ذلك ظهر في رواية الرمز المفقود (2009)، وفي رواية الجحيم (2013)، وأخيرًا في رواية «الأصل» (2017).

وجسد توم هانكس دور لانغدون في فيلم فيلم «شيفرة دا فينشي» (2006) وفي فيلم «ملائكة وشياطين» (2009).

