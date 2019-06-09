مسلسل جديد مستوحى من رواية لدان براون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 03:13 مساء
توم هانكس أثناء تجسيده لشخصية روبرت لانغدون في فيلم الجحيم (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شبكة «NBC» عزمها تحويل رواية الكاتب دان براون «الرمز المفقود» أو «دا لوست سمبول» لمسلسل تلفزيوني بعنوان «لانغدون» وهو اسم بطل روايات براون. 

وكانت الرواية تعرف سابقًا باسم «مفتاح سليمان»، صدرت فى العام 2009، وهى الرواية الثالثة لبراون التى تتضمن مغامرات روبرت لانغدون البروفسور فى جامعة هارفارد.

وسيتم إنتاج المسلسل من قبل كل من سي بي سي تلفيجن استوديو ويونفرسل استوديو، اميج تلفيجن استوديو، ودانيل سيرون، وفقا لموقع «لوس أنجليس تايم».

وسيكتب المسلسل المنتج التنفيذي دانيل سيرون المعروف بالعمل في العيد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل داكستر، ودا بلاك لست.

وظهرت شخصية روبرت لانغدون وهو عالم رموز، في خمسة من أعمال براون، وهي رواية «ملائكة وشياطين» (2002)، ثم في رواية شيفرة دا فينشي (2003)، وبعد ذلك ظهر في رواية الرمز المفقود (2009)، وفي رواية الجحيم (2013)، وأخيرًا في رواية «الأصل» (2017).

وجسد توم هانكس دور لانغدون في فيلم فيلم «شيفرة دا فينشي» (2006) وفي فيلم «ملائكة وشياطين» (2009).
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري