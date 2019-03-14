«مقهى الغمة» أول مسلسل سيت كوم كرتوني ليبي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 14 مارس 2019, 02:18 مساء
«مقهى الغمة» أول مسلسل سيت كوم كرتوني ليبي

تستعد شركة التلاقي للخدمات الإعلامية والإنتاج الفني، لتقديم مسلسل «كرتون» بعنوان «مقهى الغمة».

العمل سيناريو وحوار رضوان إعواج ورضاء البهيليل، وفكرة وإخراج رضوان إعواج، وتم تنفيذ العمل بالتعاون مع طاقم فني من تونس متخصص في الرسم والتحريك، والغرافيك، والمونتاج والمؤثرات الصوتية، ويعد المسلسل هو أول عمل سيت كوم كرتوني ليبي.  

وصرح السينارست رضوان عواج إلى «بوابة الوسط» بأن العمل «يناقش قضايا وسلبيات ومشاكل من الشارع الليبي، ويشارك في التمثيل أعضاء فرقة الشباب والطفولة للمسرح والموسيقى، من بينهم ممثلون سبق لهم الظهور كشخصيات رئيسية في أحد الأعمال في رمضان الماضي».

ومن الممثلين المشاركين في العمل محمد امساهل، رضوان بشنة، أحمد الككلي، عمر العريفي، أحمد امساهل.

وأشار عواج إلى أنه تعمد اختيار طاقم العمل من الشباب قائلًا «حاولت بقدر الإمكان أن يتم تنفيذ العمل بطاقم شبابي بالكامل وإعطاء الفرصة للشباب الذين أصبحوا شبه مهمشين في بلادنا».

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