الفنان محمد عثمان يستعد لتصوير أغنية «عيني قوليها»

سجل الفنان الليبي محمد عثمان أغنية «عيني قوليها» في تونس وهي كلمات الشاعر عبدالمنعم المرمي وألحان الشاب الجيلاني، توزيع الموسيقار التونسي مهدي مروان وتنفيذ كمال العباسي.

وقال عثمان لـ«بوابة الوسط»الثلاثاء جرى «الانتهاء من تسجيل أغنية عيني قوليها وسيكون التصوير في تركيا الأسبوع القادم صحبة المخرج التونسي ساندي».

كما انتهى عثمان من تصوير أوبريت السلام صحبة عدد كبير من الفنانين والأوبريت للشاعر صالح قادربوه وألحان عبدالله الأسود وتوزيع الموزع التونسي نعمان الشاعري.

ولفت عثمان إلى أن لديه العديد من الحفلات في تونس والجزائر والمغرب حيث أقيمت حفلة في مدينة الحمامات بتونس منذ يومين وسيكون غدا الأربعاء بحفل في تونس العاصمة وفي 22 من شهر مارس الجاري سيقدم حفلا في الجزائر وفي 2 أبريل المقبل سيختم جولته الفنية في المغرب بحفل في مدينة أغادير.