الفنان محمد عثمان يستعد لتصوير أغنية «عيني قوليها»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 12 مارس 2019, 09:22 مساء

سجل الفنان الليبي محمد عثمان أغنية «عيني قوليها» في تونس وهي كلمات الشاعر عبدالمنعم المرمي وألحان الشاب الجيلاني، توزيع الموسيقار التونسي مهدي مروان وتنفيذ كمال العباسي.

وقال عثمان لـ«بوابة الوسط»الثلاثاء  جرى «الانتهاء من تسجيل أغنية عيني قوليها وسيكون التصوير في تركيا الأسبوع القادم صحبة المخرج التونسي ساندي».

كما انتهى عثمان من تصوير أوبريت السلام صحبة عدد كبير من الفنانين والأوبريت للشاعر صالح قادربوه وألحان عبدالله الأسود وتوزيع الموزع التونسي نعمان الشاعري.

ولفت عثمان إلى أن لديه العديد من الحفلات في تونس والجزائر والمغرب حيث أقيمت حفلة في مدينة الحمامات بتونس منذ يومين وسيكون غدا الأربعاء بحفل في تونس العاصمة وفي 22 من شهر مارس الجاري سيقدم حفلا في الجزائر وفي 2 أبريل المقبل سيختم جولته الفنية في المغرب بحفل في مدينة أغادير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»