مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل

مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، رئيس نادي الفروسية صرمان وري بوكرع، بحضور عضو بلدية صرمان، لبحث الشأن الثقافي في بلدية صرمان، وتنظيم المهرجان الثقافي التراثي «أم الربيع».

وتم خلال اللقاء تحديد موعد انطلاق المهرجان في 15 أبريل المقبل، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التراثية على هامش المهرجان، ستشمل عددًا من الأنشطة المتنوعة الثقافية والفنية وعروض الفروسية لتعريف الأجيال الجديدة بالموروث التراثي والثقافي وتنشيط المنطقة ثقافيًا وفنيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وقدم رئيس نادي الفروسية بصرمان في ختام اللقاء، درع النادي وشهادة تقدير لرئيس الهيئة العامة للثقافة، لما يقدمه من دعم للمشاريع والأنشطة الثقافية.

مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل (فيسبوك)