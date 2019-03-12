مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:39 مساء
مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، رئيس نادي الفروسية صرمان وري بوكرع، بحضور عضو بلدية صرمان، لبحث الشأن الثقافي في بلدية صرمان، وتنظيم المهرجان الثقافي التراثي «أم الربيع».

وتم خلال اللقاء تحديد موعد انطلاق المهرجان في 15 أبريل المقبل، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التراثية على هامش المهرجان، ستشمل عددًا من الأنشطة المتنوعة الثقافية والفنية وعروض الفروسية لتعريف الأجيال الجديدة بالموروث التراثي والثقافي وتنشيط المنطقة ثقافيًا وفنيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وقدم رئيس نادي الفروسية بصرمان في ختام اللقاء، درع النادي وشهادة تقدير لرئيس الهيئة العامة للثقافة، لما يقدمه من دعم للمشاريع والأنشطة الثقافية.

مهرجان «أم الربيع» في صرمان أبريل المقبل (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»