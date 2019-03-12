مهرجان للموسيقى في محطات للمترو في دبي

حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في محطة للمترو، 9 سبتمبر 2011 (أ ف ب)

بدءًا من الأحد المقبل وعلى مدار أسبوع، تستضيف محطات للمترو في دبي حفلات وعروضًا موسيقية، في مبادرة ترفيهية هي الأولى من نوعها في الإمارة الثرية التي يسكنها ملايين العمال الأجانب من عشرات الجنسيات.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الإثنين، أن «مهرجان مترو دبي للموسيقى» سيقام خلال الفترة من 17 وحتى 23 مارس الحالي، بمشاركة 25 عازفًا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، وفق «فرانس برس».

وستنظم الحفلات والعروض الموسيقية في خمس محطات للمترو، بينها محطة (برج خليفة/دبي مول) الواقعة في منطقة تضم أعلى برج في العالم وأحد أكبر المراكز التجارية.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة أن العروض «المُستلهَمة من ثقافات مختلفة» ستقام في أيام المهرجان على فترتين، الأولى من السادسة وحتى الحادية عشرة صباحًا، والثانية من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.

ويربط خط مترو دبي شمال الإمارة بجنوبها، ويستخدمه يوميًا مئات الآلاف من سكان دبي البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى من الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة ويحملون جنسيات عشرات الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية وغيرها.

وفي 2018، استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، وهي 35 بالمئة من أصل 589 مليون راكب.

وقالت منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فكرة مهرجان الموسيقى «جاءت انطلاقًا من حرصنا على تنظيم فعاليات تكون الأقرب إلى الجمهور في أكثر المواقع الحيوية من دبي التي ترتادها أعداد كبيرة من الناس يوميًا».

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندقه «السبع نجوم».

وفي 2018، استقبلت دبي 15,92 مليون زائر، وهو عدد قياسي، بزيادة قدرها 0,8% على العام 2017.