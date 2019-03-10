أفريقيا تفقد الكاتب العاجي برنار دادييه عن 103 سنوات

الكاتب العاجي برنار دادييه لدى تسمله جائزة من منظمة الوينسكو في 11 فبراير 2016 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الثقافة في ساحل العاج وفاة الكاتب البير برنار دادييه، السبت، وهو أحد رواد الأدب الأفريقي، عن 103 سنوات.

وأكد الوزير، موريس باندامان «خسرت ساحل العاج أعظم كتابها»، وفق «فرانس برس».

وكان دادييه غزير الإنتاج وتناول في أعماله كل الأنواع الأدبية من شعر وراوية وقصص تقليدية والمسرح خصوصًا. وكان مناضلًا من أجل الاستقلال ووزيرًا للثقافة بين العامين 1977 و1986 في عهد الرئيس فيليكس هوفوييه بوانيي.

وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، عنه العام 2016 لدى تسليمه النسخة الأولى من جائزة خايمي توريس «إنه رائد في الأدب الأفريقي وأحد عمالقته». واشتهر أولاً في العام 1934 بفضل المسرحية الساخرة «لي فيل» (المدن).

وفي العام 1950 أصدر ديوانًا شعريًا بعنوان «أفريك دوبو!» (انهضي أفريقيا!) يندد فيه بعلاقات الهيمنة بين البيض والسود في حقبة الاستعمار.

وتشكل رواية «كليمبييه» التي فيها الكثير من عناصر سيرته الذاتية الصادرة العام 1952 عمله الأشهر، انتقد فيها كثيرًا الاستعمار أيضًا.