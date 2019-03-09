مؤتمر «محاربة الاضطهاد وتقبل الثقافات المختلفة» ببني وليد

جانب من مؤتمر «محاربة الاضطهاد وتقبل الثقافات المختلفة» (الإنترنت)

نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة في بني وليد، بمسرح كلية التقنية الإلكترونية بالمدينة، السبت، مؤتمرًا حول «محاربة الاضطهاد وتقبل الثقافات المختلفة»، برعاية وتنظيم مكتب الهيئة العامة للثقافة بني وليد وبمشاركة جامعة بني وليد.

وقال المشرف على المؤتمر، رمزي الصراري لـ«بوابة الوسط»، «شارك في فعاليات المؤتر عدد من الأساتذة والمتخصصين وشخصيات من المجتمع المدني، المعنية بالقضايا الاجتماعية والثقافية داخل وخارج مدينة بني وليد».

وأضاف الصراري أن المؤتمر تناول، عبر عدة ورقات ومشاركات، كيفية محاربة الاضطهاد وتقبل الثقافات الأخرى، ومساعدة المرأة وإمكانية دعمها، وكيفية توحيد الخطاب بين كل الليبيين واحترام الآراء والاختلافات كافة.

جانب من مؤتمر «محاربة الاضطهاد وتقبل الثقافات المختلفة» (الإنترنت)