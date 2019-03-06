«بهلول» يعيد صالح الأبيض في رمضان

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 06 مارس 2019, 12:04 مساء
من اليمين، مفتاح بادي، صالح الأبيض، عباس الأثرم (الإنترنت)

بدأ المخرج مفتاح بادي في اختيار مواقع التصوير الخاصة بمسلسل «بهلول سعده بالهون»، والذي كتبه الفنان صالح الأبيض وبطولته وإنتاج عباس الأثرم.

وقال الأبيض لـ«بوابة الوسط»، «كتب العمل وسيتم البدء في تصويره قريبًا، وذلك للعودة إلى الجمهور في رمضان 2019، إذ تغيبت العام الماضي وأشعر برغبة قوية للعودة رغم الظروف الصحية التي أمر بها».

وكان الأبيض تعرض إلى وعكة صحية سافر على إثرها إلى مصر، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح، بينما ينتظر السفر مرة أخرى لإكمال العلاج.

وتابع الأبيض: «حبُّ الجمهور وتفاعلهم معي أثناء فترة مرضي للآن كان الدافع لي للاستمرار».

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