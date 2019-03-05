اكتشاف «كنز علمي» بموقع عائد لحضارة المايا

سياح يزورون معبد كوكولكان بموقع تشيتشن إيتزا الأثري في ولاية يوكاتان (أ ف ب)

اكتشف علماء مكسيكيون مئات الآثار ذات القيمة الكبيرة في مغارة تقع في موقع «تشيتشن إيتزا» العائد لحضارة المايا في ولاية يوكاتان، بحسب ما أعلن الباحث المشرف على هذا المشروع.

ويضم هذا الكنز العلمي، الذي اكتشف في هذا «الموقع الروحاني» سبع تقدمات، أبرزها محارق بخور، وفق ما أعلن الباحث غييرمو دي أندا خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأمل العلماء أن يسمح تحديد تاريخ هذه الآثار بمعرفة المزيد عن الإيتزا، وهم أفراد من المايا استوطنوا منطقة يوكاتان، وكان سكان المنطقة اكتشفوا هذا الكهف منذ أكثر من خمسين عامًا، وأبلغوا المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بوجوده، وقرر باحث موفد من المعهد لسبب غير معلوم إغلاق مدخل الكهف، مكتفيًا بإعداد تقرير تقني عن الموقع.

وفي بادئ الأمر، لم يتنبه عالم الآثار غييرمو دي أندا، الذي يعمل على مشروع في المنطقة منذ ثلاث سنوات، لهذا التقرير.

ووقع صدفة على مغارة بالامبكو العام الماضي عندما كان يعاين أحد الأغوار على بعد كيلومترين عن معبد كوكولكان في موقع تشيتشن إيتزا الأثري.