أقارب رامي مالك بمصر يحتفلون بفوزه بالأوسكار

أقارب رامي مالك بمصر يحتفلون بفوزه بالأوسكار (أرشيفية:انترنت)

التف أقارب الممثل رامي مالك حول شاشات التلفزيون في مصر كما لو كانوا يشجعون المنتخب الوطني لكرة القدم، لكنهم كانوا يحتفلون بأول جائزة أوسكار يفوز بها، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم «بوهيميان رابسودي».

وقال قريبه فادي البالغ من العمر 24 عامًا إن أعمامه وعماته وأبناءهم وبناتهم تجمعوا في منزل العائلة بقرية فلتاؤوس بمحافظة المنيا الواقعة على بعد 265 كيلومترًا جنوب القاهرة، لمشاهدة حفل الأوسكار مباشرة من لوس انجليس، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعندما أعلن اسم رامي فائزًا بجائزة أفضل ممثل انفجر أفراد العائلة فرحًا وأخذوا يرقصون ويتعانقون، وقال فادي «كأننا نشاهد مصر تسجل هدفًا لتفوز بالكأس، هذا ليس فوزًا للعائلة بل لمصر»، واتصل الأقارب بوالدة رامي في الولايات المتحدة لتهنئتها بفوز ابنها ودعوته لزيارة مصر، وقال قريب آخر يدعى رامي إن والدة رامي مالك أكدت أنها تتوق لزيارة مصر هي وابنها.

ومالك (37 عامًا) من مواليد مدينة لوس انجليس وتعود أصوله لصعيد مصر، وتسلطت عليه أضواء الترشيح للأوسكار في الأسابيع الأخيرة بعد فوزه بجوائز غولدن غلوب، ونقابة ممثلي الشاشة، وجائزة بافتا البريطانية لدوره في الفيلم الذي جسد فيه شخصية فريدي ميركوري مغني فرقة كوين الموسيقية البريطانية الراحل.

وأشار مالك وهو يتسلم الجائزة إلى أنه «ابن مهاجرين من مصر، أنا أميركي من الجيل الأول وجزء من قصتي يكتب الآن».

وقال قريبه رامي، وهو أيضًا في الثلاثينات من العمر، إن موهبة مالك كانت واضحة عندما زار مصر للمرة الأولى وهو في المرحلة الثانوية خلال التسعينات بعدما هاجرت أسرته للولايات المتحدة العام 1979، وأضاف «لم أكن أتخيل وقتها أن رامي سيصبح ممثلًا عالميًا، لكن كان من الواضح حبه لهذه المهنة».

