تاناروت يعرض فيلمًا عن فان غوخ ببنغازي

تاناروت يعرض فيلمًا عن فان غوخ ببنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما والسيرة الذاتية «At Eternity's Gate» أو «عند بوابة الخلود»، من إنتاج العام 2018، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج جوليان شنابل وكتابة شنابل وجان كلود كاريير، وبطولة كل من ويليم دافو، روبرت فيرند، مادس ميكلسن، ماثيو امالريك، إيمانويل سينيه، أوسكار إسحاق، ومدة العرض 110 دقيقة.

تدور قصة الفيلم حول آخر أيام الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ في فرنسا، وتم اختيار الفيلم ليعرض ضمن المسابقة الرئيسة في مهرجان البندقية السينمائي الخامس والسبعين.

وترشح الممثل ويليم دافو لجائزة أوسكار لأفضل ممثل بدوره بالفيلم للعام 2019.