تاناروت يعرض فيلمًا عن فان غوخ ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:33 مساء
تاناروت يعرض فيلمًا عن فان غوخ ببنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما والسيرة الذاتية «At Eternity's Gate» أو «عند بوابة الخلود»، من إنتاج العام 2018، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج جوليان شنابل وكتابة شنابل وجان كلود كاريير، وبطولة كل من ويليم دافو، روبرت فيرند، مادس ميكلسن، ماثيو امالريك، إيمانويل سينيه، أوسكار إسحاق، ومدة العرض 110 دقيقة.

تدور قصة الفيلم حول آخر أيام الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ في فرنسا، وتم اختيار الفيلم ليعرض ضمن المسابقة الرئيسة في مهرجان البندقية السينمائي الخامس والسبعين.

وترشح الممثل ويليم دافو لجائزة أوسكار لأفضل ممثل بدوره بالفيلم للعام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض