سبايك لي يصف فوز فيلم «غرين بوك» بأنه «قرار خاطئ»

سبايك لي يصف فوز فيلم «غرين بوك» بأنه «قرار خاطئ» (أرشيفية:انترنت)

قال المخرج سبايك لي الذي رُشح فيلمه «بلاك كلانزمان» لجائزة الأوسكار إن فوز فيلم الدراما العرقية «غرين بوك» بأوسكار أفضل فيلم هذا العام يعد «قرارًا خاطئًا».

وذكرت وسائل إعلام عديدة أن لي حاول الخروج سريعًا من مسرح دولبي عقب إعلان فوز «غرين بوك» في نهاية حفل الأوسكار الأحد، ثم عاد لمقعده وأولى ظهره للمنصة عندما كان فريق الفيلم يتسلم الجائزة، وفقا لوكالة رويترز.

وخلف كواليس قاعة الصحافة، أشار لي إلى أن فيلم دراما عرقية آخر من إخراجه هو «دو ذا رايت ثينغ» لم ينجح في الترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم العام 1989، وهو العام الذي فاز فيه فيلم «درايفنج ميس ديزي»، الذي يحكي عن سائق أسود لسيارة امرأة بيضاء عجوز من الجنوب، بالجائزة.

وردًا على سؤاله بشأن رد فعله على فوز «غرين بوك»، قال لي للصحفيين «يلازمني الحظ السيئ، اتخذ الحكم قرارًا خاطئًا»، وفاز لي بجائزة أفضل سيناريو مقتبس لمشاركته في كتابة فيلم «كلانزمان الأسود».

لكن كتّابًا آخرين للفيلم أحجموا عن الحديث عن رد فعل لي على الفائز بجائزة أفضل فيلم.

وقال كيفن ويلموت الذي شاركه كتابة الفيلم «نحن فقط مسرورون لوجودنا هنا والفوز، وحصول أي فيلم يتحدث عن التمييز العرقي إنجاز».