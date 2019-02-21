وفاة المخرج السويسري كلود غوريتا عن 89 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 01:26 مساء
كلود غوريتا، وسط، خلال مؤتمر صحفي في كان، 17 مايو 1977 (أ ف ب)

توفي السينمائي السويسري كلود غوريتا مخرج فيلم «لا دانتوليير» من بطولة إيزابيل أوبير الأربعاء، في جنيف عن 89 عامًا، بحسب ما كشف نجله لوكالة «فرانس برس».

وعانى كلود غوريتا من المرض منذ سنوات، و«فارق الحياة بعد ظهر الأربعاء في منزله بجنيف محاطًا بعائلته»، وفق ما صرّح لوكاس غوريتا في اتصال هاتفي.

ولد غوريتا في جنيف في 23 يونيو 1929 وخاض مجال الإخراج والإنتاج وتأليف السيناريوهات، وفي رصيده حوالي أربعين عملاً.

ودرس الحقوق قبل أن ينتقل إلى السينما ويعمل مع صديقه المخرج السويسري آلان تانر في قسم المحفوظات في معهد الفيلم البريطاني في لندن.

وتعاون اعتبارًا من العام 1958 مع التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية على إعداد أعمال وثائقية وريبورتاجات وأفلام قصيرة.

وأسس في العام 1968 شركة الإنتاج «غروب 5» مع زملاء له ساهمت أعمالهم المناصرة القضايا الاجتماعية في ازدهار السينما السويسرية.

ونال غوريتا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي عن فيلم «لنفيتاسيون» (1973)، غير أن أشهر أعماله يبقى «لا دانتوليير» الذي خرج إلى الصالات سنة 1977.

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