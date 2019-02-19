تعرف على كيفية اختيار الفائزين بالأوسكار

كيف يُختار الفائزون بأعرق المكافآت السينمائية «الأوسكار» (أ ف ب)

سيتابع ملايين المشاهدين حول العالم حفل توزيع جوائز أوسكار، الأحد، لكن كيف يُختار الفائزون بأعرق المكافآت السينمائية.

تنتهي الثلاثاء عملية التصويت لاختيار الفائزين التي يشارك فيها قرابة 8 آلاف شخص، وفي ما يأتي لمحة مبسّطة عن هذا العملية المعقّدة التي يتمّ إثرها اختيار الفائزين بجوائز الأكاديمية الأربع والعشرين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

تضمّ أكاديمية فنون السينما وعلومها القيّمة على هذه الجوائز راهنًا 7902 عضو له الحقّ في التصويت، وتوزّع العضوية في هذه الأكاديمية على 17 فئة، كالتمثيل والإخراج والإنتاج وتصميم الملابس. وينبغي لأصحاب طلبات الانتساب أن يكونوا ما زالوا نشطين في مجال عملهم أو أن تكون لهم «تجربة متمايزة» في القطاع.

ويجب أن يحظى الراغبون في الانتساب برعاية اثنين من أعضاء الأكاديمية هم من الفئة عينها، ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط في حال كان مقدّم الطلب من الفائزين بجوائز أوسكار أو من المرشحين لها، وينظر في طلبات الانتساب مرّة واحدة في السنة من قبل مجلس الإدارة الذي يبتّ في مسألة الانضمام لهذه الأكاديمية النخبوية.

وكان الأعضاء في ما مضى يتمتّعون بحقّ التصويت مدى الحياة، لكن اعتبارا من العام 2016، حصرت هذه الصلاحيات بمدّة عشر سنوات قابلة للتجديد، في مسعى إلى تفادي أن يشارك في التصويت أعضاء انحسر نشاطهم في القطاع.

ويمنح حق التصويت مدى الحياة بعد تجديد هذه الصلاحيات ثلاث مرات وينال الأعضاء غير النشطين في مجالاتهم لقبا فخريا لا يخولّهم التصويت، لا تعمّم الأكاديمية مبدئيا قائمة الأعضاء المخوّلين التصويت، لكن لا مانع في أن يكشف الأعضاء عن تأديتهم هذه المهمة.

وبعد الجدل الذي استعر في 2015 و2016 حول نقص التنوّع في أوساط الأكاديمية، تعهّدت هذه الأخيرة مضاعفة عدد النساء والأعضاء المنتمين إلى أقليات في صفوفها بحلول 2020 لتصبح أكثر شمولية، وللمرّة الأولى في يونيو 2018، كشفت الأكاديمية عن أسماء كلّ الأشخاص المدعوين للانتساب إليها والمقدّر عددهم بـ 928.

ويختار الأعضاء في كلّ فئة من الفئات السبع عشرة المرشّحين في مجالات اختصاصهم، ففئة التمثيل وهي الأوسع نطاقًا في الأكاديمية تنتقي المرشّحين في فئات التمثيل، ويختار المرشّحون لجوائز معيّنة، مثل أفضل فيلم بلغة أجنبية أو أفضل فيلم تحريك، ضمن لجان خاصة، أما بالنسبة لأفضل فيلم، فيصوّت كلّ الأعضاء على المرشّحين في هذه الفئة.

ويتمّ اختيار الفائزين من قبل كلّ الأعضاء الذين يتمتّعون بحقّ التصويت، لكن في ما يخصّ جائزة أفضل فيلم الأكثر أهمية، يتمّ منذ العام 2009 اعتماد اقتراع بالصوت التفضيلي تصنّف بموجبه الأفلام من الأكثر أفضلية إلى الأقلّ أفضلية.

وفي حال حصد الفيلم أكثر من 50 % من الأصوات، يفوز تلقائيا بالجائزة، وفي حال تعذّر بلوغ هذه النسبة من الأصوات، تلجأ شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" إلى نظام يفوز بموجبه العمل الذي يحظى بأكبر نسبة من الإجماع في أوساط أعضاء الأكاديمية.

ويقوم هذا النظام باستبعاد الأفلام التي حصدت أدنى نسبة من الأصوات وإعادة توزيع هذه الأصوات على الأعمال المتبقية إلى أن يحصل فيلم ما على أكثر من 50 % من الأصوات.