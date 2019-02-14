مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 02:26 مساء
مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية (فيسبوك)

ينظم مكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بمنتدى خطى الغد الثقافي للطفل، عدة ورش تدريبية في عطلة نصف العام الدراسي (2018-2019) بشعار «عطلتنا وبنستفيدوا منها»، لاكتساب المهارات الفنية.

تتضمن الورش التدريب الفني بالعديد من المجالات منها فن الخزف، الخط العربي، التلوين بالقهوة، الأشغال اليدوية، التنمة البشرية، الطباعة على القماش، فن الطباعة على الفوم، الرسم بالتخريم، الرسم على الزجاج، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويقدم الورش نخبة من المدربين والفنانين والأساتذة المتخصصين في هذا النوع من الفنون، ويضم منتدى خطى الغد الثقافي للطفل في عضويته أكثر من 400 طفل ممن يملكون المهارات والمواهب في مختلف المجالات الفنية.

مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية (فيسبوك)
مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية (فيسبوك)
مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية (فيسبوك)
مكتب الطفل ينظم ورشًا فنية للأطفال في العطلة الدراسية (فيسبوك)
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