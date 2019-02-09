«مكان مع البهائم» في مهرجان «4/4»

تلقى الفنان المسرحي أحمد إبراهيم دعوة للمشاركة في مهرجان «4/4» الدولي للمسرح المحترف، والتي ينظمها الفنون الدرامية والركحية بجندوبة.

ويقام المهرجان الذي تدعمه وزارة الشؤون الثقافية في تونس، خلال الفترة من الرابع حتى السابع من أبريل.

وسبق وأن شارك إبراهيم بمسرحية «مكان مع البهائم» في العديد من المحافل الداخلية والخارجية والدعوات العامة منها مهرجان «درنة الزاهرة» في يوليو، وعروض بمقر تجمع تاناروت في بنغازي وتشارك المسرحية في مهرجان بنغازي المسرحي القادم.

والمسرحية بطولة الممثلة القديرة سعاد خليل والنص مأخوذ عن الكاتب مسرحية للكاتب أثول فوغارد.