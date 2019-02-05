تعاون ثقافي بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنترتقي

تعاون ثقافي بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنترتقي (فيسبوك)

عقد الإثنين، بديوان الهيئة العامة للثقافة لقاء تعاون بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنرتقي الثقافية بالقره بوللي.

حضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد الهدار، وعضو اللجنة التسييرية بالهيئة عبدالحكيم القيادي، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء عن المنظمة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا منها قرار «11_60» للعام 2018 بتبعية مفوضية المجتمع المدني لمجلس الوزراء باعتباره مخالفًا للأعراف التي تخصها، فهذه الجهات رقابية تابعة للدولة، إضافة لكونها شريكًا في صنع القرار، ويعد القرار منافيًا لعمل منظمات المجتمع المدني ولا يمكن للهيئة التعامل مع هذه القضايا إلا بإصدار بيان رسمي.

وركز اللقاء على كيفية ربط الثقافة بالتعليم من خلال إقامة مناشط بالصالون الثقافي، ويتم اختيار شخصية ثقافية تقتصر مهمتها على إلقاء المحاضرات الثقافية المتنوعة بمشاركة جميع البلديات، كما أكدوا أهمية إقامة ملتقى ثقافي جامع يعقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للثقافة إضافة لإطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية لترسيخها في أذهان الأجيال القادمة.

وكما تمت المطالبة بضرورة افتتاح المكتبات بالمؤسسات التعليمية وتزويدها بالكتب الثقافية من قبل الهيئة والاستفادة من المكتبة المتنقلة التي ستجوب كافة المدن الليبية، والعمل على إدماج العمل التطوعي بالمناهج التعليمية واستحداث مادة الثقافة واعتمادها ضمن المقرر الدراسي.

وتم الاتفاق على إقامة ملتقى للمرأة في مدينة القره بوللي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمراة.