تعاون ثقافي بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنترتقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 11:38 صباحا
تعاون ثقافي بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنترتقي (فيسبوك)

عقد الإثنين، بديوان الهيئة العامة للثقافة لقاء تعاون بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنرتقي الثقافية بالقره بوللي.

حضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد الهدار، وعضو اللجنة التسييرية بالهيئة عبدالحكيم القيادي، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء عن المنظمة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا منها قرار «11_60» للعام 2018 بتبعية مفوضية المجتمع المدني لمجلس الوزراء باعتباره مخالفًا للأعراف التي تخصها، فهذه الجهات رقابية تابعة للدولة، إضافة لكونها شريكًا في صنع القرار، ويعد القرار منافيًا لعمل منظمات المجتمع المدني ولا يمكن للهيئة التعامل مع هذه القضايا إلا بإصدار بيان رسمي.

وركز اللقاء على كيفية ربط الثقافة بالتعليم من خلال إقامة مناشط بالصالون الثقافي، ويتم اختيار شخصية ثقافية تقتصر مهمتها على إلقاء المحاضرات الثقافية المتنوعة بمشاركة جميع البلديات، كما أكدوا أهمية إقامة ملتقى ثقافي جامع يعقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للثقافة إضافة لإطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية لترسيخها في أذهان الأجيال القادمة.

وكما تمت المطالبة بضرورة افتتاح المكتبات بالمؤسسات التعليمية وتزويدها بالكتب الثقافية من قبل الهيئة والاستفادة من المكتبة المتنقلة التي ستجوب كافة المدن الليبية، والعمل على إدماج العمل التطوعي بالمناهج التعليمية واستحداث مادة الثقافة واعتمادها ضمن المقرر الدراسي.

وتم الاتفاق على إقامة ملتقى للمرأة في مدينة القره بوللي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره
علوم وتكنولوجيا
«بصمة» روسي و«برد» ديبالا مع «ثورة» روما.. تلهب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
عملاق كندي ينضم لسلة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
ثقافة وفن
الطويل: القوات التي توجهت للجنوب تابعة للجيش الليبي
ليبيا
بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف