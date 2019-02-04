الأردني عبد الله هادية يغني بالعراقي «أحبك هواي»

المطرب الأردني عبدالله هادية (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان الأردني، عبد الله هادية، أغنيته الجديدة «أحبك هواي» كلمات نور سرحان وألحان وتوزيع فراس عودة، وماستر الموزع الموسيقي خالد مصطفى.

وتعد أغنية «أحبك هواي» أولى أغاني الفنان عبدالله هادية باللهجة العراقية.

وعبر هادية عن سعادته بنجاح الأغنية قائلاً: «أنا سعيد بما حققته (أحبك هواي) من نجاح، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور العربي».

وأضاف المطرب الشاب في بيان: «تجربتي الأولى باللهجة العراقية سببها عشقي للهجة العراقية، ولرغبة العديد من الأصدقاء في العراق بغناء اللهجة العراقية كان سببًا لإصدار هذا العمل».