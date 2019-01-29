مكتبة طرابلس العالمية تنسحب من جناح هيئة الثقافة بمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 01:01 مساء
تكدس الكتب الخاصة بدور النشر المشاركة بجناح الهيئة العامة للثقافة بمعرض القاهرة (بلد الطيوب)

أعلنت رئيسة مكتبة طرابلس العلمية العالمية، فاطمة حقيق، انسحاب المكتبة من المشاركة ضمن جناح الهيئة العامة للثقافة بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ «50»، وفقًا لموقع «بلد الطيوب».

وجاء القرار على خلفية «فشل الهيئة بإدراج ندوات المكتبة بالبرنامج الثقافي المعد من قبل الهيئة العامة للكتاب» على حد قولها.

وأضافت حقيق قائلة: «هناك الكثير من الملاحظات الفنية بخصوص جناح الهيئة العامة للثقافة، منها ضيق مساحة الجناح، بالنسبة لحجم مشاركات دور النشر، مما تسبب في تكدس كتب دور النشر بشكل غير لائق، شبيه بالمخازن، وعشوائية تعامل الهيئة مع المشاركين بالجناح».

تكدس الكتب الخاصة بدور النشر المشاركة بجناح الهيئة العامة للثقافة بمعرض القاهرة (بلد الطيوب)
تكدس الكتب الخاصة بدور النشر المشاركة بجناح الهيئة العامة للثقافة بمعرض القاهرة (بلد الطيوب)
تكدس الكتب الخاصة بدور النشر المشاركة بجناح الهيئة العامة للثقافة بمعرض القاهرة (بلد الطيوب)
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