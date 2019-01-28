رحيل المخرج المسرحي الليبي عبد العزيز الحضيري

رحيل المخرج المسرحي الليبي عبد العزيز الحضيري (فيسبوك)

توفي المخرج المسرحي الليبي عبدالعزيز الحضيري، الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات.

بدأ مشواره الفني كممثل مع فرقة الجيل الصاعد المسرحية العام 1973، كان في حينها طالبًا في معهد طرابلس للمعلمين، بدأ العمل في مجال الإخراج بعد تخرجه، وأشرف على العديد من العروض المسرحية في المدارس، منها مسرحية «جواهر المعبد» من المسرح الأفريقي، ومسرحية «البئر» للكاتب المصري محمود أبو دومة.

أول عمل مسرحي قام بإخراجه كان مسرحية «أقنعة الملائكة»، ثم قدم أعمالاً عديدة منها مسرحية الإسكافية العجيبة من تأليف فدريكو غارسيا لوركا، وقام بتأليف وإخراج مسرحية «الكناس».

وأشرف على ورشة تدريبية في مجال التمثيل المسرحي خلال شهر نوفمبر الماضي برعاية المسرح الوطني مصراتة.

رحيل المخرج المسرحي الليبي عبد العزيز الحضيري (فيسبوك)