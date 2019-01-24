محمد علي يصور «الفرعون المصري» في الأقصر وأسوان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 03:02 مساء
الفنان المصري محمد علي (أرشيفية: الإنترنت)

اختار الفنان المصري محمد علي الأقصر وأسوان لتصوير العديد من المشاهد الخاصة بالفيلم العالمي «الفرعون المصري» إنتاج مشترك مصري - إسباني.

الفيلم من المقرر تصوير معظم مشاهده في إسبانيا، بالإضافة إلى تنفيذ الغرافيك عبر كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في أوروبا، بحسب بيان. 

وأعلن علي أن هذه التجربة تأتي بعد أن سبق وتعاون مع بعض الجهات الإنتاجية في إسبانيا أثناء تنفيذ فيلم «البر التاني»، حيث تم أخيرًا توقيع اتفاقية إنتاج مشترك بين شركة «كرياتيفو» للإنتاج السينمائي (مصر)، وشركة «دورما» للإنتاج (إسبانيا) لتنفيذ أول فيلم أكشن مشترك مصري - إسباني. 

الفيلم تدور أحداثه حول محاربة الإرهاب العصري، ودور الفراعنة الجدد في إبعاد الإرهاب عن مصر وعن منطقة حوض النيل، وهو قصة محمد علي وسيناريو وحوار خالد أحمد المانسترلي ووائل حسين الخولي ونائل شحادة السلطي وهبة نجم أبوغزالة.

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