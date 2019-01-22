وفاة أسطورة الأكورديون مارسيل أزولا

عازف الأكورديون مارسيل أزولا (يسار) خلال حفلة في باريس (أ ف ب)

توفي، الاثنين، عن 91 عامًا عازف الأكورديون الفرنسي مارسيل أزولا، الذي رافق كبار المغنين من أمثال جاك بريل وباربرا وإديت بياف، على ما قال وكيل أعماله، ألكسندر لاكومب وزوجته لينا بوساتي.

وأوضحت بوساتي: «توفي جراء قصور في القلب صباح الإثنين»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورافق مارسيل أزولا باربرا وغيلبير بيكو وجولييت غريكو وإديت بياف ومارسيل مولودغي وجاك بريل، ومعروف أيضًا بتسجيل موسيقى نحو مئة فيلم منها أفلام جاك تاتي «مو أنكل» و«بلايتايم».

وكتب عازف الغيتار كريستيان إسكوديه الذي عزف معه كثيرًا عبر «فيسبوك»، «نبأ حزين فعلًا للعائلة الموسيقية الكبيرة، رحل مارسيل أزولا هذا الصباح، كان موسيقيًّا وإنسانًا رائعًا حقًّا».