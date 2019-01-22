ترشيح الرئيس ترامب أسوأ ممثل بجائزة رازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 01:07 مساء
فيلم «جوتي» للنجم جون ترافولتا مرشح لجائزة أسوأ فيلم (أرشيفية:انترنت)

رُشح فيلم «جوتي» للنجم جون ترافولتا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لجوائز رازي لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل على الترتيب لعام 2018.

أما الفيلم الكوميدي الجديد عن المحقق شارلوك هولمز «هولمز آند واتسون» فحصل على ستة ترشيحات عند الإعلان عن الترشيحات الإثنين، وبينها ترشيحات لبطلي الفيلم ويل فيريل وجون رايلي «لإضرارهما بصورة اثنين من أحب الشخصيات في الأدب»، وفقًا لوكالة رويترز.

وبدأت جوائز رازي العام 1980 كجوائز مضادة للأوسكار أرفع جوائز السينما العالمية، وأعلنت الترشيحات قبل يوم من إعلان ترشيحات أكاديمية فنون وعلوم السينما لجوائز الأوسكار الثلاثاء.

وقال جون ويلسون مؤسس جوائز رازي في بيان «مع اضطراب البورصات، واحتمال مساءلة الرئيس، واندلاع حرائق غابات، وحدوث فيضانات وجرائم قتل جماعي بالرصاص، كان 2018 مليئًا بالكوارث، ثم جاءت أفلام العام الماضي».

وحصل ترامب على ترشيحين لأسوأ ممثل عن ظهوره كرئيس في الفيلمين الوثائقيين «ديث أوف إيه نيشن» و«فهرنهايت 11/9» للمخرج مايكل مور.

وحصل فيلم «جوتي» الذي يدور حول زعيم المافيا الراحل في نيويورك ويقوم بدوره جون ترافولتا على ستة ترشيحات وبينها أسوأ فيلم وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثل.

ويجري التصويت على الترشيحات والفائزين عبر الإنترنت من 24 دولة وألف عضو في رازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر عدم إصابة البعض بنزلات البرد