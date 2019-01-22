ترشيح الرئيس ترامب أسوأ ممثل بجائزة رازي

فيلم «جوتي» للنجم جون ترافولتا مرشح لجائزة أسوأ فيلم (أرشيفية:انترنت)

رُشح فيلم «جوتي» للنجم جون ترافولتا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لجوائز رازي لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل على الترتيب لعام 2018.

أما الفيلم الكوميدي الجديد عن المحقق شارلوك هولمز «هولمز آند واتسون» فحصل على ستة ترشيحات عند الإعلان عن الترشيحات الإثنين، وبينها ترشيحات لبطلي الفيلم ويل فيريل وجون رايلي «لإضرارهما بصورة اثنين من أحب الشخصيات في الأدب»، وفقًا لوكالة رويترز.

وبدأت جوائز رازي العام 1980 كجوائز مضادة للأوسكار أرفع جوائز السينما العالمية، وأعلنت الترشيحات قبل يوم من إعلان ترشيحات أكاديمية فنون وعلوم السينما لجوائز الأوسكار الثلاثاء.

وقال جون ويلسون مؤسس جوائز رازي في بيان «مع اضطراب البورصات، واحتمال مساءلة الرئيس، واندلاع حرائق غابات، وحدوث فيضانات وجرائم قتل جماعي بالرصاص، كان 2018 مليئًا بالكوارث، ثم جاءت أفلام العام الماضي».

وحصل ترامب على ترشيحين لأسوأ ممثل عن ظهوره كرئيس في الفيلمين الوثائقيين «ديث أوف إيه نيشن» و«فهرنهايت 11/9» للمخرج مايكل مور.

وحصل فيلم «جوتي» الذي يدور حول زعيم المافيا الراحل في نيويورك ويقوم بدوره جون ترافولتا على ستة ترشيحات وبينها أسوأ فيلم وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثل.

ويجري التصويت على الترشيحات والفائزين عبر الإنترنت من 24 دولة وألف عضو في رازي.