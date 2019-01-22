ابريك الحوتي ينتهي من تسجيل ألبوم جديد

الفنان الشعبي ابريك الحوتي (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان الشعبي الليبي، ابريك الحوتي، من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم 8 أغاني شعبية.

وقال الحوتي لـ«بوابة الوسط»، «انتهيت من تسجيل ثماني أغاني بدولة تونس، وأنتظر الطبع للتوزيع، ويضم الألبوم سبعة أعمال من كلمات الشاعر مصطفى الشيخي وعمل للشاعر فتحي البكوش، أما الألحان فتوزعت بيني وبين الملحن الصادق اقريره».

وللحوتي العديد من الألبومات الغنائية منها «قالونا ع الصبر» و«أحوال حايلة» و«اعيونك» و«جبتو العروسة» و«ليش لا يعني» و«ليش انسيتني» و«بعد هذي» و«مريت» و«أسباب اغيابي» و«انتي الغلاء».

ويضيف الحوتي قائلًا: «جل أعمالي أستخدم فيها آلة العود فقط، أما هذا الألبوم فشاركني الفنان حسين زوبي على آلة القانون».