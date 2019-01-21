الهيئة العامة للإعلام والثقافة تشارك في ذكرى معركة الكفرة

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تشارك في ذكرى معركة الكفرة (فيسبوك)

يشارك رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة للحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، بحفل أحياء معركة الكفرة ضد الاحتلال الإيطالي.

ووصل الفاخري لمدينة الكفرة الأحد يرافقه كل من وكيل الهيئة لشؤون الثقافة والمجتمع المدني محمود امجبر، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة رافع الفاخري، وعدد من الفنانين والأدباء والشعراء، وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الكفرة وأعيان المدينة، وباشروا صبيحة وصولهم بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لمعركة شهداء الكفرة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وقعت معركة الكفرة في يناير العام 1931، بعدما أمضي الإيطاليون ستة أشهر لإعداد جيش للزحف على مناطق الكفرة، ونجم عن المعركة استشهاد نحو مئة مجاهد من قبيلة ازوية وأسر 250 من بينهم نساء وأطفال، كما تم إعدام أربعة عشر جريحًا، ومن الجانب الإيطالي قتل ضابطان وعسكريان وعدد من الجنود وجرح ستة عشر جنديًا.

الهيئة العامة للإعلام والثقافة تشارك في ذكرى معركة الكفرة (فيسبوك)