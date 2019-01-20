جائزة مفتاح بوزيد للصحافة تمنح جائزتين بدورتها الثالثة

لجنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة تعقد اجتماعها الأول للعام 2019 (فيسبوك)

عقدت لجنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة في دورتها الثالثة اجتماعها الأول الخميس، بعد إعادة تشكيلها برئاسة الكاتب والأديب محمد المسلاتي.

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، جمعة الفاخري، الذي شكر اللجنة السابقة على ما قدمته من جهد خلال إنجاز الدورة الثانية في وقت قياسي، ومنحت الجائزة لشخصية إعلامية رياضية رائدة وهو الإعلامي الرياضي فيصل فخري، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتدارست اللجنة عدة قضايا ومسائل حول تطوير الجائزة التي تمنح في 26 مايو المقبل، في ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد.

كما قرّرت اللجنة منح جائزتين في الدورة الثالثة، الأولى تقديرية تمنح لأحد الرواد والثانية تشجيعية تمنح لأفضل عمل صحفي قدَّم خلال 2018 / 2019.

وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات بالجائزة في 30 أبريل المقبل.