المسرح الغنائي في رابع أيام المحور الفكري لمهرجان المسرح العربي

بوستر الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربي (خاص لـ بوابة الوسط)

يتواصل برنامج المحور الفكرى المصاحب للمهرجان العربى للمسرح المنعقد بالقاهرة حاليًّا، حيث تعقد بقاعة الندوات بفندق جراند نايل تاور، الإثنين، ندوة خاصة بعنوان «المسرح الغنائي والاستعراضي» أشكاله، تطوره، خطابه.

تأتي الجلسة الأولى بعنوان «أثر المسرح الغنائي في تطور الموسيقى العربية»، بمشاركة الباحثين الدكتورة ياسمين فراج، والدكتور أيمن صبحي ويدير الجلسة الناقد ياسرعلام.

بينما تعقد الجلسة الثانية في الثانية عشرة ظهرًا بعنوان «المسرح الاستعراضي بين الموروث والروافد الغربية» بمشاركة الباحثين الدكتور تامر فايز ومحمد جمال إبراهيم ويديرها الكاتب والناقد عبدالرازق حسين.

وفى سياق متصل تشهد قاعة المؤتمرات الصحفية عقد ثلاثة مؤتمرات تبدأ منذ العاشرة صباحًا، لفرق عمل مسرحيتي «سلالم يعقوب، الأردن»، «الحادثة، مصر»، إضافة إلى مؤتمر صحفي خاص لتكريم الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح العام 2018 بحضور أعضاء لجنة التحكيم: محمد العوني، بدر محارب، فاطمة المعدول، الزهرة إبراهيم، حسين علي هارف، ومن الفائزين في المسابقة: أيمن هاشم من مصر، محمد الأمين من الجزائر، إبراهيم الحارثي من السعودية، يوسف بعلوج من الجزائر، محمد كسبر من مصر، كنزة مباركي من الجزائر.