25 مليون مشترك في منصة «هولو» للبث التدفقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 02:00 مساء
انتجت منصة هولو مسلسل ذي هاندمايدز تايل الحائز جائزة إيمي وغولدن غلوب (أ ف ب)

تجاوزت منصة «هولو» لبث أشرطة الفيديو عبر الإنترنت عتبة الـ25 مليون مشترك نهاية العام 2018 على ما أعلنت في بيان الشركة التي ستصبح قريبًا ضمن مجموعة «ديزني».

وزاد عدد المشتركين في هذه المنصة بنسبة 48% في خلال عام وتضاعف منذ نهاية العام 2016، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأطلقت المنصة العام 2008 لكنها عانت على عقد من الزمن تقريبًا من تشرذم القطاع بين «ديزني» (30%) و«21 فيرست سنتشري فوكس» (30%) و«كوماكست» 30% و«تايم وارنر» (10%).

لكن في العام 2017 انتعشت المنصة وأصبحت منتجة مضامين بشكل كامل ولم تعد تكتفي بإعادة بث مسلسلات سبق أن عرضت بوسائل أخرى.

وأنتجت مسلسل «ذي هاندمايدز تايل» الذي نال 11 جائزة إيمي وجائزتي غولدن غلوب فضلًا عن «ذي لومينغ تاوير» و«كاسل روك» و«ذي باث».

وأطلقت هذه المنصة باقتها من المحطات المباشرة عبر الإنترنت لتستكمل ما تقدمه عبر البث التدفقي.

وخلافًا لـنتفليكس، تمرر «هولو» إعلانات في بعض عروضها وبلغت إيراداتها الإعلانية العام 2018 حوالي 1,5 مليار دولار، وستصبح ديزني مالكة لنسبة 60% من «هولو» قريبًا.

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