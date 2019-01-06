انطلاق مهرجان «المسرح العربي» بمشاركة 650 فنانًا عربيًا

من وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الجديدة لمهرجان «المسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق في الثامنة مساء الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستمر حتى 16 يناير الجاري.

وأعربت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن سعادتها بعقد الدورة الحادية عشرة للمهرجان على أرض مصر، مثمنة جهود الهيئة العربية للمسرح (منظمة المهرجان)، في إثراء المسرح العربي، مشيدة بالدور المهم الذي يقوم به سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم الثقافة العربية عمومًا، والمسرح بصفة خاصة.

وقالت عبدالدايم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأحد، بالمجلس الأعلى للثقافة في حضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المخرج خالد جلال، إن مصر تشرف بإقامة هذا الحدث المسرحي العربي الكبير على أرضها، وأن مؤسسات الوزارة كلها مجندة لخدمة المهرجان وضيوفه، الذين سيضيئون القاهرة بإبداعاتهم.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بالحدث الكبير ودعمها له، مؤكدة أن وضع هذه الدورة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطيها ثقلًا كبيرًا، ويؤكد تقدير الرئيس لفن المسرح باعتباره إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، ويؤكد كذلك إيمانه العميق بأهمية وضرورة المسرح، لتطوير وعي الإنسان، وإكسابه مزيد الخبرات المعرفية والجمالية.

وأضافت أن إقامة مهرجان بهذا الحجم، وفي حضور هذا العدد الكبير من المسرحيين العرب، دلالة واضحة على ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورسالة إلى العالم أجمع بأن مصر بخير وستظل دائمًا وأبدًا.

من جانبه قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله ، إن هذه الدورة يشارك فيها 400 مسرحي عربي، فضلاً عن 250 مسرحيًّا مصريًّا، وتتضمن 27 عرضًا مسرحيًّا، بالإضافة إلى عديد الندوات والورش والملتقيات الفكرية.

وأضاف عبدالله خلال المؤتمر، أن هذه الدورة التي يتابع ويشرف على أدق تفاصيلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتشرف برعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هي موعد للمسرحيين العرب ليقولوا كلمتهم في غدهم وغد أمتهم، ويرددوا مقولة سلطان الثقافة في رسالته باليوم العربي للمسرح العام 2014.