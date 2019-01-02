راجح داود ينضم لمجلس أمناء «نون للثقافة والفنون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 03:08 مساء
الموسيقار المصري راجح داود (خاص لـ بوابة الوسط)

انضم الموسيقار المصري راجح داود إلى عضوية مجلس أمناء مؤسسة «نون للثقافة والفنون» برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي تنظم مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية».

انضمام راجح جاء تقديراً للجيل المؤسس والذي ضم المخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة ماجدة واصف، والمخرج الراحل الدكتور محمد كامل القليوبي، والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير وديد شكري. 

وعمل راجح داود مع المخرج والمؤلف داود عبد السيد، حيث أعد الموسيقى التصويرية لأفلامه مثل «الصعاليك» و«البحث عن سيد مرزوق» و«الكيت كات» و«سارق الفرح» و«أرض الأحلام» و«أرض الخوف» و«مواطن ومخبر وحرامي» و«رسائل البحر». 

كما عمل مع المخرجة إيناس الدغيدي في عدة أفلام ومنها «مذكرات مراهقة» و«كلام الليل» و«الباحثات عن الحرية».

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