الإماراتي علي بن محمد يعود للغناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:06 مساء
المطرب الإماراتي علي بن محمد (خاص لـ بوابة الوسط)

عاد الفنان الإماراتي علي بن محمد إلى الغناء من خلال أغنية من كلمات بدر بن محمد، لتكون المفاجأة السعيدة لجمهوره مع بدء السنة الجديدة.

وفي تصريحات صحفية، قال علي إن أهم ما دفعه للعودة وتسجيل الأغنية هو أن الكلمات التي جاءت في الأغنية الجديدة لا يمكن مقاومتها، واصفًا كاتبها «الشاعر القائل» بالأكثر قدرةً على الدمج بين الخيال الأدبي والواقع الحقيقي.

وقال: «كلمات سمو الأمير القائل تحرض على الغناء وعلى الحركة من جديد.. كلمات ممزوجة بالصميم وضاربة على وتر الوجدان.. ليس جديدًا على سمو الأمير هذا العطاء الأدبي».

وعن الأغنية قال إنها ذات معانٍ راقية وكاملة وشاملة وترتقي إلى السمو الأكمل في الطبيعة الإنسانية.

وتقول الأغنية في مطلعها:
وينك مخليني وأنا وين باروح
ولعتني وخليتني فيك ذايب
دخلتني وظهرتني ما معي روح
لملمتني وبعثرتني للهبايب
وتختتم الكلمات:
كان الجفا بارضك فلا لي بك سفوح
ما ينبت فارض المجافي حبايب

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